На трех улицах заречной части Вологды сегодня будет проводиться комплексная уборка

На трех улицац в заречной части Вологды – Лаврова, Северной и Малой Сибирской сегодня будет проводиться комплексная уборка. Чтобы техника могла беспрепятственно проехать, вологжан просят убрать автомобили и освободить пространство парковочных карманов. Уборка запланирована с 9.00 до 12.00.

В рамках комплексной уборки в Вологде очищают от пыли и грязи проезжую часть, прилотковую зону, тротуары, а также убирают газоны от пыли и прошлогодней листвы. Помимо этого, коммунальщики моют перила, барьерные ограждения и остановки.

До 15 апреля коммунальщики должны полностью убрать грязь вдоль дорог.