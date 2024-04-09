Завершить работы по формированию «тела» свалки на улице Мудрова планируют в мае

[ Общество ]

Оформить «тело» свалки на улице Мудрова в Вологде подрядчик планирует уже в мае. Сейчас эти работы выполнены на 80%. После того, как «тело» свалки будет сформировано, подрядчик будет создавать защитный экран из синтетических материалов. В рамках третьего этапа будут обустроены инженерные системы сбора фильтрата и на последнем этапе работы по озеленению.

«Рекультивацию необходимо завершить до 1 ноября, однако мы ставим задачу сделать это раньше. Сейчас формируется «тело» свалки, данная работа завершена на 80%. К маю планируем закончить этот этап. Дальше приступим к изоляции «тела». На данный момент все работы ведутся без отставания. Также посмотрели территорию переработки и сортировки отходов, определили дальнейшие шаги для упорядочивания работы по сбору мусора», – рассказал врио мэра Вологды Андрей Накрошаев.

На месте городской свалки должен в итоге появиться террикон площадью в 15,5 га. Работы выполняются по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Стоимость контракта составляет 988,2 млн рублей.

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