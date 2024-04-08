Вологодские самбисты завоевали 15 медалей первенства округа

[ Спорт ]

15 медалей завоевали вологодские самбисты на первенстве СЗФО, которое прошло в Вологде в минувшие выходные.

В областную столицу прибыло более 600 юных спортсменов со всех регионов Северо-Запада, которые вели борьбу в двух возрастных категориях, 2010-2012 и 2008-2010 годов рождения.

В общекомандном зачете сборная области заняла второе место, завоевав 4 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали.

Победителями соревнований, которые вместе с золотыми медалями получили право представлять наш регион на первенстве России, стали Вадим Соболев, Вадим Валдаев, Кирилл Красавин и Никита Веричев.

Также на торжественном открытии соревнований от общественного совета федерального проекта «Zа Самбо» была вручена новая спортивная форма детям с ограниченными физическими возможностями. В прошлом году в рамках направления «Адаптивное самбо» более 20 ребят с таким диагнозом начали заниматься этим видом спорта в «Витязе». Занятия проводит Анна Тчанникова. Вологжанка прошла подготовку по программе «Самбо в школу», ведет тренерскую деятельность около восьми лет.

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