В районные больницы поставят 25 новых автомобилей

В районные больницы Вологодской области поставят 25 новых автомобилей. Технику закупят на средства федерального бюджета по нацпроекту «Здравоохранение».

«Мы продолжаем обновление техники, транспорта и оборудования в медучреждениях региона. В этом году медицинский автопарк пополнят 25 новых автомобилей. Это машины для транспортировки пациентов, доставки лекарств и перевозки биоматериалов. Первая партия автомобилей уже отправилась в округа», - рассказал врио губернатора области Георгий Филимонов.

По его словам, в Белозерскую ЦРБ уже отправились три санитарных УАЗа, в Бабаевскую ЦРБ – две аналогичные машины и несколько автомобилей Лада-Нива-Тревел поставлены в районную больницу Нюксенского округа.

Также в этом году будут приобретены три передвижных комплекса на базе КАМАЗов и шесть стоматологических установок на базе автобусов ПАЗ. Они будут направлены в Вологодский, Грязовецкий и Междуреченский округа.