В Вологде проведут бесплатные экскурсии и онлайн-квест для детей

В честь Международного дня памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля, в Вологде подготовили бесплатные экскурсии и мероприятия для детей. Ежегодно Комитет по охране объектов культурного наследия и «Вологдареставрация» готовится к праздничной дате. В этом году вологжан ждут четыре прогулки и онлайн-квест.

Программа мероприятий:

9 апреля в 15:00 – экскурсия в доме Левашова по выставке «Археологические раскопки на Вологодском городище 2023 года». Адрес: Вологда, ул. Герцена, 37. 6+

11 апреля в 16:00 – экскурсия по дому Засецких. Адрес: Вологда, ул. Ленинградская, 12. 6+

12 апреля в 15:00 – экскурсия в Кремль, рассказ о реставрации объектов. Группа встречается у ворот Кремлевского сада. 6+

16 апреля в 15:30 – экскурсия по заречной части Вологды от сотрудника АУК ВО «Вологдареставрация» Дарьи Гуторовой. Маршрут проходит от госпиталя до Скулябинской богадельни. 6+

20 апреля с 11:00 до 12:00 – онлайн-квест для детей «Найди ОКН». Зарегистрироваться можно по ссылке: dobro.ru/event/10678521. 6+

Вход на экскурсии свободный, но обязательна предварительная регистрация по телефонам: 8 (8172) 72-02-22, 72-02-21, 72-13-65.