В Череповце пьяный водитель протаранил припаркованную легковушку

[ Происшествия ]

Происшествие случилось вчера, 7 апреля, около 01:15 напротив дома №8 на улице Молодежной в городе металлургов, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу.

37-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Гранта» врезался в припаркованный вдоль проезжей части «Рено Логан», в котором находился 29-летний водитель. От удара «Рено» сместился вперед на грузовик «Камаз» с полуприцепом.

В результате ДТП, водитель «Рено» получил телесные повреждения. Медики скорой помощи осмотрели его не месте, госпитализация не потребовалась. Виновник аварии – водитель «Гранты» – находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось результатом освидетельствования, которое он прошел на месте.

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Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу
 

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