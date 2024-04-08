В Вологде работник автосервиса катался на автомобиле клиентки по своим делам

[ Происшествия ]

40-летняя вологжанка обратилась в полицию по факту пропажи своего автомобиля. Она рассказала, что «Сеат» оставила в автосервисе. Спустя несколько дней ей стали поступать штрафы. Женщина отправилась в автосервис, однако ее машины там не было.

Впоследствии сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в угоне. Им оказался 28-летний работник автосервиса. Мужчина сознался в содеянном. Он пояснил, что в какой-то момент решил съездить по своим делам на одном из оставленных на ремонт автомобилей. Никто из сотрудников сервиса не заметил пропажи, поэтому злоумышленник продолжил кататься на чужой машине еще несколько недель. Когда автомобиль ему стал не нужен, он бросил его на одной из улиц города.

В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об угоне. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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