Три участка теплосетей заменят этим летом в Вологде

[ Общество ]

До начала отопительного сезона в областном центре планируют капитально отремонтировать три участка тепловых сетей протяженностью 1,23 километра. Работы проведут за счет областного бюджета. Об этом сообщил Департамент ТЭК и ТР Вологодской области.

В перечень сетей для замены попал участок длиной 0,41 км на улице Дзержинского в районе дома 15а и улице Текстильщиков, дом 18б, участок протяженностью 0,4 км на улице Судоремонтная между домами 48,50,52 и участок 0,42 км на улице Можайского между домами 82,84,86 и улице Беляева дом 13а.

Контракт с подрядчиком уже заключен. Работы выполнит ООО "МОНОЛИТ-СТРОЙ".

Помимо этого, запланированы работы по техническому перевооружению двух котельных: на улице Ленина, 14 в поселке Молочное и на улице Можайского, 15 в Вологде. Также в котельной на улице Болонина, 23а капитально отремонтируют дымовую трубу. В межотопительный период на всех сетевых участках АО «Вологдагортеплосеть» проведут капитальный ремонт 6,8 километров тепловых сетей.

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