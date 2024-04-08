Кирилловский суд заставил ООО «Чистый след» вывозить мусор вовремя

[ Общество ]

В Кирилловском округе суд обязал ООО «Чистый след» вывозить мусор в соответствие с санитарными правилами. Жалобы от местных жителей на несвоевременный вывоз мусора неоднократно поступали в территориальный отдел управления Роспотребнадзора.

«В нарушение указанных сроков вывоз мусора из контейнеров, расположенных в Николоторжском с/п в холодное время года осуществлялся несвоевременно, с перерывами от 4 до 26 суток, что подтверждалось данными спутниковой навигации ГЛОНАСС», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Согласно санитарным правилам, при среднесуточной температуре от +4°C и ниже – мусор должен вывозиться не реже одного раза в три дня, при температуре от +5°C и выше – ежедневно.  

Кирилловский районный суд полностью удовлетворил исковые требования ведомства и обязал ООО «Чистый след» вывозить мусор в соответствии с санитарными правилами. Также суд обязал администрацию муниципального образования установить контейнеры, находящиеся на обочине дороги, на контейнерные площадки.

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обращение с ТКО Чистый след
 

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