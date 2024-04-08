Полмиллиона рублей отсудил житель Шекснинского района у работодателя за травму

[ Общество ]

41-летний житель Шекснинского района отсудил у работодателя компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей за полученные в процессе работы травмы.

Инцидент произошел в мае 2022 года. Мужчина тогда трудился оператором бетононасоса в фирме, занимающейся выполнением работ с помощью специализированных транспортных средств. В процессе работы на территории военной части у поселка Чебсара Шекснинского района бетон застрял в трубах. Мужчина вместе с напарником решил устранить неисправность. В это время бетон с силой вырвался из трубы, ударил мужчину в живот и откинул в сторону. Он почувствовал сильную боль.

Пострадавшего увезли в больницу в Чебсару, затем на скорой помощи доставили в Шексну, а оттуда - в областную клиническую больницу в Череповец. Врачи диагностировали тупую травму живота, наличие крови в брюшной полости, неполный отрыв желчного пузыря. Проведена операция, в результате которой желчный пузырь пришлось удалить. Полученные травмы расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В сентябре 2022 года после длительного амбулаторного лечения мужчина уволился и обратился к работодателю с просьбой возместить моральный вред. Работодатель отказал в компенсации, ссылаясь на то, что в момент получения травмы мужчина был в отпуске.

После этого работник обратился в Государственную инспекцию труда, которая в ходе расследования несчастного случая установила, что он в день происшествия фактически находился на работе и исполнял трудовые обязанности. Затем мужчина обратился в суд.

На суде представитель работодателя, несмотря на заключение трудовой инспекции, настаивал на том, что пострадавший был в отпуске. ​

Череповецкий городской суд взыскал с работодателя в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Теги:
производственная травма моральный вред инспекция труда
 

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