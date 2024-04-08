Вологодские синоптики обещают дальнейшее потепление

После сильного похолодания в прошедшую субботу в Вологодскую область вернулось тепло. В первой половине текущей недели ожидается дальнейшее потепление. К примеру, в среду дневные температуры составят до +18 градусов, превысив норму на 4-9 градусов.

«В четверг территорию области пересечет холодный атмосферный фронт, в ночные часы дожди пройдут местами на крайнем западе, утром-днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах не исключена гроза и усиление ветра. Дневная температура составит от 10 до 15 градусов тепла», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

К выходным, по словам синоптиков, немного похолодает из-за поступления арктического воздуха. В западных районах по ночам возможны заморозки.