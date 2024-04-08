1000 километров проедут в этом году участники мотоагитпробега «Победа», который пройдут с 1 по 9 мая. Маршрут стартует в селе Молочное и пройдет по 5 муниципалитетам Вологодской и Архангельской областей - Сямженскому и Верховажскому округам, затем участники побывают в Вельском и Коношском районах Архангельской области, следом отправятся в Вожегодский, Харовский и Усть-Кубенский округа, и финишируют 9 мая в Молочном.

«На протяжении нескольких лет мы каждый год стараемся расширять наши маршруты за пределы Вологодской области. Мы уже восстановили маршрут в Архангельскую область – в город Вельск, два года назад побывали в Тихвине Ленинградской области, в прошлом году в столице республики Карелия. В этом году впервые посетим Коношский район Архангельской области», - рассказал командир Мотоагитпробега «Победа» Григорий Угрюмов.

В каждом населенном пункте будут возложены гирлянды к обелискам, а также пройдут концерты студенческой самодеятельности и встречи с ветеранами.

«Мотоагитпробег «Победа» - патриотическая акция Вологодской ГМХА, выездное мероприятие с участием мотоциклистов и студенческих творческих коллективов», - уточнили в пресс-службе академии.

Всего с 1975 года организовано и проведено более 46 мотоагитпробегов.