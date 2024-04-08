Вологодское «Динамо» не смогло распечатать ворота московской «Родины»

Вологодское «Динамо» поделило очки в первом матче сезона в чемпионате второй футбольной лиги в дивизионе «Б».

В первом туре команда Рудольфа Чесалова на выезде сыграла вничью 0:0 с молодежкой московской «Родины». Вологжане нанесли 6 ударов по воротам соперника, правда, только два из них попали в створ. Семён Бобров, голкипер «Динамо» отразил 3 удара по своим воротам.

«Тяжелый матч был, два равных соперника. Где-то нам чуть-чуть не хватило – где-то им. По итогу справедливый счёт, ничья 0:0. «Родина» больше мяч контролировала, этому есть ряд объективных причин, у нас было много травм. Несколько человек не подошло совсем, несколько вот только после травмы восстанавливаются. Поэтому были не в лучшем состоянии», - сказал после игры полузащитник «Динамо» Александр Дерюгин.

Обе команды набрали по 1 очку, и делят сейчас 8 и 9 место в турнирной таблице. Во втором туре «динамовцы» сыграют с петербургской «Звездой», матч пройдёт в Вологде 14 апреля.