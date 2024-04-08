Больше 2 млн рублей перевел мошенникам вологодский студент

[ Происшествия ]

Вологодский студент стал жертвой мошенников, которые «развели» 19-летнего молодого человека по традиционной схеме.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, студенту через мессенджер сначала позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов, а затем последовал звонок якобы от сотрудника банка.    

«Звонившие сообщили о подозрительных операциях по его счету. Испугавшись за свои сбережения, по указке злоумышленников он снял со счетов 2 344 000 рублей и через разные банкоматы перевел на якобы безопасные счета. Заполучив деньги, мошенники перестали выходить на связь», - уточнили в полиции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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