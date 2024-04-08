В Соколе по вине неизвестных злоумышленников едва не погибли десятки людей

В Соколе по вине неизвестных злоумышленников едва не погибли люди. Происшествие случилось накануне ночью в четырехэтажном жилом доме на улице Кирова.

По информации регионального управления МЧС, очаги возгорания были в коридорах на первом и третьем этажах жилого дома коридорного типа.

«15 человек эвакуировались самостоятельно, однако из-за сильного задымления жильцы с верхних этажей не смогли покинуть здание. Дежурные караулы оперативно с помощью спасательных устройств спасли 14 человек, включая двоих детей. Никто на пожаре не пострадал», - уточнили в противопожарной службе.

Как первоначально установили эксперты, причиной пожара стал поджог.