Череповчанина оштрафовали за то, что оттаскал за уши обидчика дочери

[ Общество ]

В Череповце 36-летний мужчина заплатит штраф и компенсацию морального вреда за то, что оттаскал за уши 10-летнего обидчика своей дочки. Поводом для разборок стал конфликт девочки со сверстником.

Как уточнили в пресс-службе судов области, дети живет в одном дворе и играют на одной детской площадке, но при этом постоянно конфликтуют.

«Камнем преткновения послужил мяч, который задиристая девчонка забрала у мальчишки и выкинула на дорогу. Возмущенный мальчик в ответ начал обзываться, а девочка пожаловалось на обидчика своему отцу», - рассказали в областном суде.

Вспыльчивый родитель не придумал ничего лучше, как оттаскать обидчика дочери за ухо. Мальчик вернулся домой в слезах, пожаловался маме, которая обратилась к экспертам, подтвердившим кровоподтеки в области уха.

В результате родителя сначала оштрафовали на 5 тысяч рублей, а следом мама мальчика обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда.

Городской суд взыскал с мужчины компенсацию в размере 30 тысяч рублей в пользу мальчика и 10 тысяч рублей в пользу его мамы.  

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