После капитального ремонта в школе №8 Вологды появятся улицы и площади

В школе №8 Вологды стартовал капитальный ремонт, который проводится в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Ремонт начался в марте со здания начальной школы по улице.

«Сейчас рабочие демонтируют старые полы и перегородки, а активизируем работы с 1 июня. Заменим здесь практически все. Объект необходимо сдать до начала нового учебного года. На ремонт данной школы выделено 403 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов», – рассказал врио мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Строители выполнят внутреннюю отделку, кровельные работы, обновят фасад, инженерные сети, заменят оконные и дверные блоки, проведут благоустройство. По дизайн-проекту обновленное здание школы должно быть в едином стиле. В оформлении будут использовать идею «Школа – город».

«Мы уже встречались с дизайнерами, обсуждали идеи и теперь плотно взаимодействуем. Наше здание расположено на пересечении двух улиц: Мира и Чехова, поэтому центральное фойе будет называться «Площадь Мира», а от нее пойдут коридоры, которые будут носить названия улиц. Например, 4 этаж будет выделен полностью под кабинеты русского языка и литературы – «Пушкинский проспект». Коридор, который будет носить название проспекта Гагарина, выведет в «Центр детских инициатив», актовый зал и медиацентр под названием «Взлетная полоса». Также предусмотрим центр педагогических инициатив, «Площадь Михалкова». Все школьные «улицы» были разработаны совместно с дизайнерами. Для их названий старались брать имена тех людей, которые внесли большой вклад в развитие России и Вологодской области. Например, библиотечный центр будет носить имя Ольги Фокиной, потому что ее дети учились в нашей школе, а сейчас учатся внучки», – рассказала директор школы №8 Юлия Орсаг.

Добавим, что помимо школы №8 в этом году будут отремонтированы городские школы №13, №15, №33, №6, №7, №17, №23 и лицей №32. Кроме того, в этом году пройдет капитальный ремонт детских садов №26, №38, №63, №108. На обновление зданий образовательных учреждений выделено 1,8 млрд рублей.