Путеводитель по микрокредитам: какие займы выдают в МФО

Почти все знают, что в МФО можно взять небольшую сумму на короткий срок. При этом рынок микрофинансирования за последние годы сильно вырос. Многие МФО предлагают крупные займы на срок в несколько месяцев. Аналитики Spotcredit.ru рассказали, какие виды микрозаймов существуют.

Займы «до зарплаты»

Пожалуй, самый известный тип займов в МФО. Как правило, сумма таких займов не превышает 30 000 рублей, а срок - до 30 дней. Обычно краткосрочные займы нужно возвращать одним платежом - сумму займа и проценты.

Installments

Займы с более крупной суммой выдачи и длинным сроком возврата с платежами по графику. Часто МФО предлагают такие займы своим постоянным дисциплинированным клиентам. К заемщику, который рассчитывает на «длинный» займ, предъявляют более строгие требования: например, возрастной порог может быть увеличен до 21 года.

POS-займы

POS расшифровывается как «point of sales» - это микрозаймы, которые предлагают в точках продаж. Сейчас их можно встретить даже в онлайн-магазинах. Обычно сумма таких займов не превышает 100 000 рублей, а срок выплаты - до 12 месяцев. При оформлении POS-займа деньги направляются напрямую в магазин, а не на руки клиенту.

Займы по залог

Некоторые МФО предлагают займы под залог имущества, чаще всего - автомобили. От их стоимости зависит размер суммы, которую выдает МФО. Займы под залог автомобилей больше других приближены к банковским продуктам: сумма выдачи может достигать 1 миллиона рублей, а срок - 1-1,5 лет.

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