Житель Ярославля поджег в Вологде три машины вместо одной

[ Происшествия ]

Ночью во дворе дома на улице Карла Маркса загорелся автомобиль «Рено Сандеро», сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области. Огонь перекинулся на рядом стоящие машины – «Ниссан Альмера» и «Лада Приора». Сумма общего ущерба составила более 4 миллионов рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полицейские. Они обнаружили улики, указывающие на умышленный поджог.

Позже сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Ярославля. Оперативники задержали злоумышленника в соседнем регионе. Мужчина признался в поджоге «Рено», однако причину поступка отказался объяснять.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества путем поджога». Ярославцу грозит лишение свободы сроком до 5 лет. На данный момент он заключен под стражу.

Теги:
поджог машины уголовное дело
Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

Последние новости

Режим повышенной готовности вводится сегодня в Вологде
После капитального ремонта в школе №8 Вологды появятся улицы и площади
Житель Ярославля поджег в Вологде три машины вместо одной
Вологодскую свадьбу покажут на Первом канале
Более 300 дачных участков затопило под Кадуем  
Вологодские синоптики заявили о возвращении теплой погоды
«Северянка-2» укрепилась на первом месте турнирной таблицы высшей лиги «Б»
Вологжанка выплатит 1,2 млн рублей за незаконно потребленное электричество
В Череповецком районе спасли трех рыбаков, плывших на отколовшейся льдине
Фестиваль близнецов пройдет в Череповце в конце мая