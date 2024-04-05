Вологодскую свадьбу покажут на Первом канале

[ Общество ]

Вологодская свадьба будет показана в предстоящие выходные на Первом канале. Торжество покажут в рамках проекта «Играем свадьбу».

Как рассказали в пресс-службе проекта, первоначально вологодскую свадьбу должны были показать 24 марта, однако в связи с трагедией в «Крокус сити холле» эфир был перенесен.

«Вологда всемирно известна своим кружевом и маслом, росписями по дереву и художественной ковке, игрушками из глины и керамической посудой. Эти особенные для города культурные составляющие будут выделены в новом выпуске программы «Играем свадьбу». Главные герои действа – вологжане Дмитрий и Маруся, которые решили провести современную свадьбу с большим акцентом на местные традиции», - говорят авторы проекта.

Зрителям покажут в эфире, как сделать коктейль на основе топленого молока, как испечь традиционный свадебный хлеб – витушку, как сделать расписной топор, послушать колоритный вологодский фольклор и увидеть самые красивые места города.

Программа выйдет в эфир 7 апреля в 10.15.

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