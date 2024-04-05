«Северянка-2» укрепилась на первом месте турнирной таблицы высшей лиги «Б»

Волейболистки череповецкой «Северянки-2» укрепились на первом месте турнирной таблицы высшей лиги «Б». Накануне в третьем матче первого тура финального этапа череповчанки обыграли ВК «Брянск» 3:1.

Уступив в первой партии со счетом 23:25 команда Захара Пилипенко две следующих взяла уверенно - 25:21 и 25:12. Четвертый сет получился упорным, череповчанки смогли его вытащить на балансе больше-меньше со счетом 28:26.

«Знали, что с «Брянском» будет нелегко. Готовились. И эмоционально тоже, так как в голове еще и два следующих матча тура. Настраивались, все силы собрали в руки в сложные моменты», - сказала после матча нападающая «Северянки-2» Кристина Соколова.

«Северянка-2» с 9-ю очками уверенно занимает первую строчку турнирной таблицы. Сегодня у команд день отдыха, а в выходные череповчанки сыграют с «Динамо-Владивосток» и «Амурскими тигрицами».