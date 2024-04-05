Вологжанка выплатит 1,2 млн рублей за незаконно потребленное электричество

[ Общество ]

Вологжанка по решению суда должна выплатить более 1,2 млн рублей за незаконное потребление электроэнергии. Факт самовольного подключения к электросетям был выявлен энергетиками ПАО «Россети Северо-Запад» в ноябре 2023 года.

«Предприимчивая женщина самовольно подключила свой дом в деревне Гришино Вологодского округа к опоре ВЛ-0,4 кВ в обход прибора учета. Нарушение было устранено на месте, а подача электроэнергии прекращена путем отключения кабеля», - рассказали в пресс-службе судов области.

Как посчитали специалисты, объем неучтенной электроэнергии составил 307 930 кВт.ч. Такой объем был рассчитан с учетом максимальных характеристик всех бытовых приборов в доме, которые бы работали круглосуточно. Период бездоговорного потребления энергии составил 288 дней – с января по ноябрь 2023 года.  

«Таким образом, за 288 дней незаконного потребления электроэнергии женщина обязана заплатить 1 262 513 рублей. Кроме этого, Вологодским районным судом взыскана госпошлина 14 512 рублей 56 копеек», - уточнили в областном суде.

Теги:
кража электроэнергии
Пресс-служба судов ВО
 

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