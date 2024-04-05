Вологжанка выплатит 1,2 млн рублей за незаконно потребленное электричество

Вологжанка по решению суда должна выплатить более 1,2 млн рублей за незаконное потребление электроэнергии. Факт самовольного подключения к электросетям был выявлен энергетиками ПАО «Россети Северо-Запад» в ноябре 2023 года.

«Предприимчивая женщина самовольно подключила свой дом в деревне Гришино Вологодского округа к опоре ВЛ-0,4 кВ в обход прибора учета. Нарушение было устранено на месте, а подача электроэнергии прекращена путем отключения кабеля», - рассказали в пресс-службе судов области.

Как посчитали специалисты, объем неучтенной электроэнергии составил 307 930 кВт.ч. Такой объем был рассчитан с учетом максимальных характеристик всех бытовых приборов в доме, которые бы работали круглосуточно. Период бездоговорного потребления энергии составил 288 дней – с января по ноябрь 2023 года.