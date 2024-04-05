В Череповецком районе спасли трех рыбаков, плывших на отколовшейся льдине

[ Происшествия ]

Происшествие случилось вчера, 4 апреля. Об этом сообщили в группе «Спасатели Череповца» в соцсети ВКонтакте.  Трое мужчин решили порыбачить на Рыбинском водохранилище, несмотря на запрет выхода на лед. На водоем они вышли рядом с деревней Неверов бор Череповецкого района.

Из-за сильного ветра льдина, на которой находились рыбаки, откололась от берега, и они отправились в свободное плавание. Осознав опасность, мужчины вызвали спасателей, которые впоследствии оказали помощь и доставили нарушителей до берега. Там рыбаков уже ждала бригада скорой медицинской помощи.

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Фото: Спасатели Череповца
 

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