В Череповецком районе спасли трех рыбаков, плывших на отколовшейся льдине

Происшествие случилось вчера, 4 апреля. Об этом сообщили в группе «Спасатели Череповца» в соцсети ВКонтакте. Трое мужчин решили порыбачить на Рыбинском водохранилище, несмотря на запрет выхода на лед. На водоем они вышли рядом с деревней Неверов бор Череповецкого района.

Из-за сильного ветра льдина, на которой находились рыбаки, откололась от берега, и они отправились в свободное плавание. Осознав опасность, мужчины вызвали спасателей, которые впоследствии оказали помощь и доставили нарушителей до берега. Там рыбаков уже ждала бригада скорой медицинской помощи.