Фестиваль близнецов пройдет в Череповце в конце мая

Фестиваль близнецов планируют провести 26 мая в Соляном саду, сообщает портал cherinfo. Участвовать могут двойняшки, тройняшки, четверняшки всех возрастов. В программе фестиваля – парад близнецов по набережной. Фестиваль станет частью флагманского проекта «Семья вместе — и сердце на месте», направленного на популяризацию семейных ценностей, создание условий для рождения и воспитания детей, поддержка молодых и многодетных семей.

«В этом году по проекту „Семья вместе — и сердце на месте“ хотим повторить парад многодетных семей. В 2023 году провели его впервые. Работа по проекту идет по нескольким направлениям: будем размещать баннеры на тему семьи, транслировать ролики. Для этого подготовлены фотографии череповецких семей. Разработан логотип проекта. СМИ делают публикации и программы о семьях. Ежегодно будем проводить встречи в женских консультациях с череповчанками, которые хотят детей. Первая такая встреча пройдет 8 апреля в консультации поликлиники № 7. Мы возобновили работу семейных клубов, в крупных спортивных и культурных мероприятиях вводим семейные номинации», - рассказала заместитель мэра Наталья Стрижова.

В рамках мероприятия запланирована концертная программа, дискотека, площадки с интерактивами, мастер-классами, конкурсами, а также вручение призов самым похожим, самым нарядным, самым маленьким и большим близнецам.