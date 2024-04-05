В Череповце из-за пьяного водителя в ДТП пострадал младенец

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Авария произошла вчера, 4 апреля, около 14:30 у дома №38 по Кирилловскому шоссе, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по г. Череповцу.

36-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота Королла» не выдержал безопасной дистанции и врезался в «Форд Фокус», который двигался впереди под управлением 30-летнего мужчины. От удара «Форд» сместился вперед на попутный автомобиль «Хендэ Санта Фе», который в свою очередь въехал в «Ладу Гранту».

В результате ДТП телесные повреждения получила 4-месячная девочка, которая находилась в «Форде». Она перевозилась на заднем сидении в детском удерживающем кресле. Малышку на скорой доставили в Вологодскую областную детскую больницу №2, где ей назначили амбулаторное лечение.

Отметим, что водитель «Тойоты» был в состоянии алкогольного опьянения – освидетельствование провели на месте аварии. Его автомобиль помещен на специализированную стоянку, ведется административное расследование.

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