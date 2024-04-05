Сокольские следователи нашли убийцу спустя 20 лет после совершения преступления

38-летнему жителю Архангельской области предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Преступление было совершено летом 2004 года.

По данным следствия, в ночь на 26 июля 2004 года сторож одного из строительных объектов в Соколе нашел в вагончике избитого работника. Мужчина приехал в Вологодскую область из Архангельской на заработки. Пострадавшего госпитализировали. Из-за того, что он был в тяжелом состоянии и пьян, никаких подробностей произошедшего сообщить правоохранителям не смог. Спустя несколько часов мужчина скончался в больнице.

По данному факту было возбуждено и расследовалось уголовное дело, но на тот момент установить личность преступника не удалось, следствие было приостановлено, однако работа по раскрытию преступления не прекращалась.

В 2023 году уголовное дело повторно изучила аналитическая группа. Следователям удалось собрать доказательства, позволившие сделать вывод о причастности к избиению другого работника стройки, прибывшего также из Архангельской области.

Злоумышленника нашли в конце марта этого года в Краснодарском крае. По версии следствия, в ту ночь архангелогородец, будучи пьяным, заподозрил знакомого в краже личных вещей. Он пришел в строительный вагончик, где находился потерпевший, и нанес ему множественные удары руками и топором по голове и туловищу. После этого преступник скрылся, а о случившемся никому не рассказал. Впоследствии 38-летний мужчина продемонстрировал на месте преступления, как избивал коллегу.

В настоящее время следствием продолжаются мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы, в том числе проводится комплекс необходимых судебных экспертиз.