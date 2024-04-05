Волонтеры подключились к поиску пропавшей женщины в Белозерске

В Белозерске к поиску 52-летней женщины, пропавшей 1 апреля во время рыбалки, по просьбе белозерских спасателей подключились волонтеры поискового отряда «Юк-Спас». Женщина рыбачила на реке Мондома, когда лед уже был некрепкий.

По словам комментатора с ником «Серж Романов», первоначально снаряжение для поиска – бензопилу, ледобур, проволоку, лодку и веревку предоставили местные жители.

«Сапоги и удочку пропавшей нашел лично я с другом», - написал Романов в комментарии к посту о пропаже женщины в группе «Спасатель 35».

Как накануне вечером пояснили волонтеры «Юк-Спаса», для поиска женщины они применили Карплоттер сканер и подводную камеру для обследования устья реки.