Волонтеры подключились к поиску пропавшей женщины в Белозерске

[ Общество ]

В Белозерске к поиску 52-летней женщины, пропавшей 1 апреля во время рыбалки, по просьбе белозерских спасателей подключились волонтеры поискового отряда «Юк-Спас». Женщина рыбачила на реке Мондома, когда лед уже был некрепкий.

По словам комментатора с ником «Серж Романов», первоначально снаряжение для поиска – бензопилу, ледобур, проволоку, лодку и веревку предоставили местные жители.

«Сапоги и удочку пропавшей нашел лично я с другом», - написал Романов в комментарии к посту о пропаже женщины в группе «Спасатель 35».

Как накануне вечером пояснили волонтеры «Юк-Спаса», для поиска женщины они применили Карплоттер сканер и подводную камеру для обследования устья реки.

«В одном месте сканер дал сигнал, спасатели продолжать обследовать этот квадрат», - уточнили волонтеры.

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