Тлеющий окурок спалил гараж и повредил две иномарки в Череповце

[ Происшествия ]

В Череповце накануне вечером из-за тлеющего окурка сгорел гараж, а также оказались повреждены две иномарки. Происшествие случилось около половины девятого вечера в ГСК №567, расположенном в Заягорбском районе города.

По информации регионального управления МЧС, в результате пожара полностью сгорело имущество и внутренняя отделка гаражного бокса, где был очаг возгорания, а также закопчены три соседних бокса, где находились автомобили Шкода Октавия и Тойота Королла.

«Владелец гаража, где произошло возгорание, сообщил, что курил в гараже, а окурки бросал в коробку с мусором. Специалисты считают, что тлеющая сигарета и стала причиной возгорания», - уточнили в управлении МЧС.

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