Тлеющий окурок спалил гараж и повредил две иномарки в Череповце

В Череповце накануне вечером из-за тлеющего окурка сгорел гараж, а также оказались повреждены две иномарки. Происшествие случилось около половины девятого вечера в ГСК №567, расположенном в Заягорбском районе города.

По информации регионального управления МЧС, в результате пожара полностью сгорело имущество и внутренняя отделка гаражного бокса, где был очаг возгорания, а также закопчены три соседних бокса, где находились автомобили Шкода Октавия и Тойота Королла.