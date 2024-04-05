Улицу Поэта Романова Вологды перекроют 21 апреля для велозаезда

[ Общество ]

В Вологде 21 апреля будет проведен массовый велозаезд по улице Поэта Романова. Для этого с 8.30 до 12.00 будет перекрыт участок дороги от улицы Молодежной до Осановского проезда. Также с 5.00 до 12.00 будет заепре5щена стоянка машин. Массовый велозаезд будет организован в рамках IV Международного экологического форума «Экология: город, экономика, люди».

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, мероприятие официально откроет в Вологде велосезон.

В массовом велозаезде может поучаствовать любой вологжанин в возрасте от 14 лет. Регистрация для этого не требуется. Организаторы рекомендуют участникам быть в шлемах.

Помимо массового старта, будут спортивные заезды для мужчин и женщин, для участия в которых необходима регистрация на сайте «Вологдамарафона».

Теги:
велозаезд форум экология
 

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