Второй этап установки «умных» остановок начался в Вологде

В Вологде приступили ко второму этапу установки «умных» остановок, во время которого будут установлены еще 45 остановочных комплексов в разных районах города.
В рамках первого этапа были установлены 32 остановки и сейчас завершается процесс их подключения.
«Старые конструкции демонтируют, а затем вывозят. На сегодняшний день 22 остановки уже демонтированы и вывезены. На месте старых остановочных комплексов рабочие подготавливают фундамент для новых. До 8 апреля специалисты должны закончить работу с фундаментами и начать монтаж каркасов остановок. После этого ставим каркасы и подключаем остановки, также по несколько в день. Все 45 остановок планируем установить и подключить до 30 мая», – рассказал врио мэра Вологды Андрей Накрошаев.
«Умные» остановки – это павильоны на металлическом каркасе из закаленного стекла с вкраплениями деревянных элементов, со скамейками и целым набором технических опций. Они оснащены подсветкой, информационным табло, точкой Wi-Fi, камерой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, медиапанелью.
В рамках второго этапа будут установлены остановочные комплексы по следующим адресам:
|
Местоположение остановки
|
Наименование остановки
|
Ленинградская, 100
|
ул. Петина
|
Ленинградская, 154
|
ВЭТ
|
Советский пр-т, 102
|
Горбольница
|
Советский пр-т, 63
|
Горбольница
|
Чернышевского, 61
|
ул. К. Маркса
|
Чернышевского, 106
|
ул. Лаврова
|
Чернышевского, 116
|
Бригантина
|
Чернышевского, 133
|
ПАТП-2
|
Чернышевского, 135
|
ПАТП-2
|
Чернышевского, 147
|
ВПБА
|
Чернышевского, 122
|
ВПБА
|
Окружное ш., 18
|
ТЦ Аксон
|
Гагарина, 82, к. 1
|
ТЦ РИО
|
Окружное ш., 11А
|
Рынок
|
Окружное ш., 23
|
Южный мкр.
|
Окружное ш., 26
|
Южный мкр.
|
Окружное ш., 12
|
ТЦ РИО
|
Костромская, 1
|
ул. Костромская
|
Ленинградская, 107
|
Троллейбусное депо
|
Чернышевского, 24
|
ул. Гоголя
|
Чернышевского, 23
|
ул. Гоголя
|
М. Конева, 16Б
|
ул. Поэта А. Романова
|
Осановский пр., 27
|
ул. Поэта А. Романова
|
Поэта А. Романова
|
Осановский пр.
|
Поэта А. Романова
|
Осановский пр.
|
Поэта А. Романова, 1
|
Ледовый дворец
|
Поэта А.Романова, 2
|
Ледовый дворец
|
Ярославская, 32
|
ТЦ Макси
|
Ярославская, 25
|
ТЦ Макси
|
М. Конева, 20
|
ул. Воркутинская
|
М. Конева, 2В
|
Дворец спорта
|
М. Конева, 7
|
Дворец спорта
|
М. Конева, 29
|
ул. Воркутинская
|
Мира, 6
|
Проспект Победы
|
Мира, 5
|
Проспект Победы
|
Пошехонское ш., 6
|
ул. Можайского
|
Пошехонское ш., 14, к1
|
Молкомбинат
|
Пошехонское ш., 30
|
Больничный комплекс
|
Пошехонское ш., 44, к. 1
|
Ветлечебница
|
Пошехонское ш., 44, к. 1
|
Ветлечебница
|
Пошехонское ш., 5
|
ул. Можайского
|
Пошехонское ш., 22
|
ТЦ Мармелад
|
Пошехонское ш., 27
|
Областная детская больница
|
пл. Бабушкина
|
Вокзал
|
пл. Бабушкина
|
Вокзал