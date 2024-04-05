Второй этап установки «умных» остановок начался в Вологде

В Вологде приступили ко второму этапу установки «умных» остановок, во время которого будут установлены еще 45 остановочных комплексов в разных районах города.

В рамках первого этапа были установлены 32 остановки и сейчас завершается процесс их подключения.

«Старые конструкции демонтируют, а затем вывозят. На сегодняшний день 22 остановки уже демонтированы и вывезены. На месте старых остановочных комплексов рабочие подготавливают фундамент для новых. До 8 апреля специалисты должны закончить работу с фундаментами и начать монтаж каркасов остановок. После этого ставим каркасы и подключаем остановки, также по несколько в день. Все 45 остановок планируем установить и подключить до 30 мая», – рассказал врио мэра Вологды Андрей Накрошаев.

«Умные» остановки – это павильоны на металлическом каркасе из закаленного стекла с вкраплениями деревянных элементов, со скамейками и целым набором технических опций. Они оснащены подсветкой, информационным табло, точкой Wi-Fi, камерой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, медиапанелью.

В рамках второго этапа будут установлены остановочные комплексы по следующим адресам: