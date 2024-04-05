Второй этап установки «умных» остановок начался в Вологде

[ Общество ]

В Вологде приступили ко второму этапу установки «умных» остановок, во время которого будут установлены еще 45 остановочных комплексов в разных районах города.

В рамках первого этапа были установлены 32 остановки и сейчас завершается процесс их подключения.     

«Старые конструкции демонтируют, а затем вывозят. На сегодняшний день 22 остановки уже демонтированы и вывезены. На месте старых остановочных комплексов рабочие подготавливают фундамент для новых. До 8 апреля специалисты должны закончить работу с фундаментами и начать монтаж каркасов остановок. После этого ставим каркасы и подключаем остановки, также по несколько в день. Все 45 остановок планируем установить и подключить до 30 мая», – рассказал врио мэра Вологды Андрей Накрошаев.

«Умные» остановки – это павильоны на металлическом каркасе из закаленного стекла с вкраплениями деревянных элементов, со скамейками и целым набором технических опций. Они оснащены подсветкой, информационным табло, точкой Wi-Fi, камерой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, медиапанелью.

В рамках второго этапа будут установлены остановочные комплексы по следующим адресам:

Местоположение остановки

 

Наименование остановки

 

Ленинградская, 100

ул. Петина

Ленинградская, 154

ВЭТ

Советский пр-т, 102

Горбольница

Советский пр-т, 63

Горбольница

Чернышевского, 61

ул. К. Маркса

Чернышевского, 106

ул. Лаврова

Чернышевского, 116

Бригантина

Чернышевского, 133

ПАТП-2

Чернышевского, 135

ПАТП-2

Чернышевского, 147

ВПБА

Чернышевского, 122

ВПБА

Окружное ш., 18

ТЦ Аксон

Гагарина, 82, к. 1

ТЦ РИО

Окружное ш., 11А

Рынок

Окружное ш., 23

Южный мкр.

Окружное ш., 26

Южный мкр.

Окружное ш., 12

ТЦ РИО

Костромская, 1

ул. Костромская

Ленинградская, 107

Троллейбусное депо

Чернышевского, 24

ул. Гоголя

Чернышевского, 23

ул. Гоголя

М. Конева, 16Б

ул. Поэта А. Романова

Осановский пр., 27

ул. Поэта А. Романова

Поэта А. Романова

Осановский пр.

Поэта А. Романова

Осановский пр.

Поэта А. Романова, 1

Ледовый дворец

Поэта А.Романова, 2

Ледовый дворец

Ярославская, 32

ТЦ Макси

Ярославская, 25

ТЦ Макси

М. Конева, 20

ул. Воркутинская

М. Конева, 2В

Дворец спорта

М. Конева, 7

Дворец спорта

М. Конева, 29

ул. Воркутинская

Мира, 6

Проспект Победы

Мира, 5

Проспект Победы

Пошехонское ш., 6

ул. Можайского

Пошехонское ш., 14, к1

Молкомбинат

Пошехонское ш., 30

Больничный комплекс

Пошехонское ш., 44, к. 1

Ветлечебница

Пошехонское ш., 44, к. 1

Ветлечебница

Пошехонское ш., 5

ул. Можайского

Пошехонское ш., 22

ТЦ Мармелад

Пошехонское ш., 27

Областная детская больница

пл. Бабушкина

Вокзал

пл. Бабушкина

Вокзал

 

Теги:
умные остановки общественный транспорт
 

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