Реставраторы восстановили 300-летний набедренник священника из Нило-Сорской пустыни

Реставраторы Кирилло-Белозерского музея-заповедника отреставрировали набедренник XVIII века, принадлежащий священнику из Нило-Сорской пустыни. По словам генерального директора музея Михаила Шаромазова, набедренник попал в музей почти 100 лет назад.

«Древний экспонат поступил на вечное хранение в наш музей еще в начале прошлого века. В 1924 году в монастыре устроили колонию-тюрьму. В эти тяжелые для обители времена набедренник, являвшийся частью богослужебного облачения некоторых священников, и был передан на хранение в кирилловский музей. Безусловно, это не обычный экспонат – право ношения такого набедренника даётся священникам в качестве награды и рассматривается как символическое изображение духовного оружия – слова Божьего», - рассказал Михаил Шаромазов.

Все эти годы отреставрировать набедренник не было возможности, потому что у музея не было квалифицированных специалистов.

По словам художника-реставратора Анастасии Таракановой, работы по восстановлению набедренника длились почти год.

«Памятник находился в состоянии общего запыления и загрязнения, был деформирован. За несколько веков «накопил» на себе и пятна чернил, и пятна ржавчины, воска, заимел выгорания на некоторых участках и утраты в местах сечений. Золотые и серебряные нити узора потемнели и порвались», - рассказала реставратор.

Как сообщает пресс-служба музея, в год 100-летия Кирилло-Белозерского музея-заповедника памятник будет представлен в экспозициях.