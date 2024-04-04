Житель Вытегорского района заплатил 215 тысяч за вездеход, но так и не получил его

Житель Вытегорского района купил вездеход за 215 тысяч рублей, однако транспорт он так и не получил. Теперь индивидуальный предприниматель заплатит покупателю в три раза больше, чем стоимость вездехода, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В августе прошлого года житель Вытегорского района приобрел у индивидуального предпринимателя новый вездеход «Зевс-01». Договор-купли продажи они заключили удаленно. Передать вездеход продавец обязался в течение 10 дней.

Однако спустя пять месяцев мужчина так и не получил покупку. За это время он неоднократно пытался договориться с предпринимателем, однако тот лишь обещал передать вездеход, но делал этого. Покупатель даже ездил на юридический адрес продавца в Вологду на ул. Саммера, д. 64, но там было закрыто.

Исходя из этого, мужчина обратился в суд. Он просил взыскать: стоимость оплаченного товара в размере 215 000 руб., расходы за перевод денежных средств - 2 150 руб., неустойку за невыполнение требований потребителя за 5 месяцев - 169 850 руб., компенсацию морального вреда - 25 000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

Ответчик в судебное заседание не явился. Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что сумма, уплаченная за вездеход, является оплатой полной стоимости вездехода.

Вытегорский суд удовлетворил требования истца частично. Обманутому покупателю предприниматель выплатит стоимость вездехода в размере 215 000 рублей, расходы на банковскую комиссию за перевод денежных средств в сумме 2 150 рублей, неустойку в размере 169 850 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 196 000 рублей – в сумме 588 тысяч рублей.