На развитие дорожной инфраструктуры на Вологодчине потратят более 18 млрд рублей

Власти Вологодской области намерены потратить более 18 млрд рублей на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Вся сумма будет потрачена в ближайшие три года.

«Самыми крупными проектами в сфере дорожного хозяйства станут реконструкция аэропорта в Вологде и строительство улицы Мира в Череповце. Эти проекты обойдутся областному бюджету в 13,1 миллиарда рублей», - заявил врио губернатора области Георгий Филимонов.

Часть этой суммы потратят на обновление общественного транспорта. В частности, в 2025 году для Вологды будет закуплено 10 троллейбусов и 7 автобусов, а для Череповца 5 автобусов.

Кроме того, в Вологде намерены построить участок дороги от улицы Новгородской до улицы Молодежная.

На ремонт самых проблемных участков дорог в муниципальных образованиях будет потрачено 3,3 млрд рублей.