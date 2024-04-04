В девяти вологодских городах комфортная среда, по мнению Минстроя

Минстрой РФ опубликовал индекс качества городской среды по итогам 2023 года. Более 700 российских городов признаны комфортными для жизни. В их число вошли девять городов Вологодчины.

Всего индекс был присвоен 1117 городам. Они оценивались по 36 критериям: благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры и т.д.

По одному критерию можно было набрать максимум 10 баллов, значения суммировались и составлялся итоговый индекс качества, то есть наивысшее значение, которое мог получить город – 360 баллов. Городская среда считается благоприятной, если город набрал более 181 балла.

По итогам 2023 года в тройку лидеров по качеству городской среды на Вологодчине вошли Череповец (237 баллов), Великий Устюг (234 балла) и Вологда (227 баллов). К городам с благоприятной городской средой также отнесли Тотьму (220), Сокол (210), Харовск (209), Белозерск (208), Устюжну (192) и Кадников (191).

А вот еще шесть вологодских городов оказались неблагоприятными для проживания. В их числе Кириллов, Вытегра и Грязовец, которые набрали по 180 баллов, а также Бабаево (178), Красавино (169) и Никольск (166).