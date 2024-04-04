В Череповце создали карту ремонта дворов

[ Общество ]

В Череповце составили карту ремонтируемых дворов по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает портал cherinfo. Красным цветом на карте отмечены дворы, которые собираются отремонтировать, но работы еще не начались, синим – дворы, находящиеся в процессе ремонта, и зеленым – дворы, где работы завершены.

«Карту составили для удобства горожан, чтобы они могли посмотреть, в какой стадии ремонт. Ее обновляют наши специалисты, информация на карте актуальная. Раньше так же составили карту новогодних локаций», — рассказала пресс-секретарь Департамента жилищно-коммунального хозяйства Карина Антонова.

Сейчас работы ведутся по дворах по следующим адресам: улице Ветеранов, 20 и 22, проспекте Победы, 185 и улице Городецкой, 26.

Напомним, в этом году в Череповце отремонтируют 44 двора. На эти цели выделено 305 миллионов рублей. Работы планируют завершить к октябрю.

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