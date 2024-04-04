Первые случаи пала травы зарегистрированы на Вологодчине

За вчерашний день на Вологодчине зарегистрированы первые случаи возгорания сухой травы: один в Вологде и еще один в Вологодском округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Первое возгорание произошло днем недалеко от ГСК «Промышленник-76» на Промышленной улице в областном центре. В пожарную охрану сообщение о том, что горит сухая трава, поступило около 15:00. Огонь удалось потушить на площади 200 квадратных метров. Причиной пожара специалисты считают неосторожное обращение с огнем неизвестными лицами.

Буквально через час поступило второе сообщение о возгорании на территории земельного участка за деревней Ильинское. По словам собственника, во время уборки он бросил на землю окурок, из-за чего загорелась сухая трава неподалеку. Пожар удалось ликвидировать на площади 100 квадратных метров.