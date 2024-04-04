Подросток из Вологды спровоцировал погоню, катаясь на угнанном автомобиле

Все началось с того, что ночью сотрудники ГИБДД пытались остановить автомобиль «ВАЗ-2112» на 473-м километре трассы М8 «Холмогоры», сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области. Водитель проигнорировал требование, прибавил скорость и скрылся.

Информацию о нарушителе передали всем дежурным постам. В Вологде сотрудники ДПС и патрульно-постовой службы заметили автомобиль и начали преследование. Задержать водителя удалось около моста 800-летия. Им оказался подросток, которому недавно исполнилось 16 лет. Водительских прав у юного нарушителя, конечно, не было. Полицейским он утверждал, что машину купил, но оказалось, что автомобиль был угнан с улицы Ленинградской.

Впоследствии выяснилось, что этот случай не единственный. 16-летний подросток в последнее время придумал новый способ развлечения: угонять машины, кататься, а потом бросать их, где попало.

В отношении нарушителя составлена серия административных протоколов за управление транспортом без водительских прав, невыполнение законного требования полицейских, выезд на полосу встречного движения и т.д., а также возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Молодой человек заключен под стражу.