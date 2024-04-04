Череповецкие волейболистки одержали вторую победу в первом туре финала высшей лиги «Б»

[ Спорт ]

«Северянка 2» одержала вторую победу в первом туре финального этапа высшей лиги «Б». Накануне череповецкие волейболистки в трех сетах обыграли пензенский «Университет-Визит» (25:22, 25:13, 25:14). Самым результативным игроком в череповецкой команде стала София Щеглова, набравшая 17 очков.

«В том, что сегодня выиграли так уверенно, самое главное - тактический разбор. Готовились к этой команде, держали концентрацию всю игру», - сказала после игры нападающая «Северянки-2» Диана Софронова.

Два других матча игрового дня завершились также со счётом 3:0. «Амурские Тигрицы» обыграли «Брянск», а «Динамо-Владивосток» был сильнее иркутского «Локомотива-Ангары».

Сегодня команда Захара Пилипенко сыграет с «Брянском».

Теги:
волейбол Северянка
 

Последние новости

Подросток из Вологды спровоцировал погоню, катаясь на угнанном автомобиле
Череповецкие волейболистки одержали вторую победу в первом туре финала высшей лиги «Б»
Масштабный рейд по выявлению нарушителей ПДД провела вологодская полиция
В Кадуйском округе началась эвакуации пострадавших от подтопления жителей
Вытегорского адвоката подозревают в мошенничестве с квартирами
В Вологде стартовал проект «Здоровый я – здоровый город»
«Чеваката» вырвала победу у «Спартака» на последних секундах матча
В Вологде выбран подрядчик по обработке парков и скверов от клещей
Остановки и леерные ограждения начали мыть в Вологде
В Кадуйском округе реки рушат мосты и размывают дороги