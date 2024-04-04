Масштабный рейд по выявлению нарушителей ПДД провела вологодская полиция

В Вологде сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОН провели профилактический рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Итогом рейда стало составление 80 административных протоколов на водителей за различные нарушения.

Как рассказали в региональном УМВД, больше половины протоколов было составлено за нарушение правил тонировки.

«8 водителей не были пристегнуты ремнями безопасности, один вологжанин отказался от прохождения медицинского освидетельствования, ещё двое (мотоциклист и водитель легковушки) управляли транспортными средствами, будучи лишёнными права управления, на троих водителей полицейские составили протоколы за неповиновение законному требованию сотрудника полиции», - уточнили в УМВД.

В полиции также пояснили, что подобные рейды будут проводиться регулярно.