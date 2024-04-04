В Кадуйском округе началась эвакуации пострадавших от подтопления жителей

В Кадуйском округе готовят спецтехнику и места в гостиницах для эвакуации людей с затопленных территорий. Как заявила глава округа Светлана Грачева, такого сильного паводка, как в этом году, старожилы не помнят с 1966 года.

Затопления территорий начались уже в самом Кадуе, где в старой части райцентра уже подтоплены приусадебные участки, в некоторых домах пострадали подвалы и погреба.

«Пришлось эвакуировать социальную гостиницу и одну семью из жилого дома с улицы Октябрьской. К сожалению, вода продолжает прибывать. Оперативная группа администрации округа совместно с представителями МЧС, Центра 112 и ресурсоснабжающих организаций обследует улицы, попавшие в зоны подтопления, а также русла рек», - написала Светлана Грачева в соцсетях.

Также остается напряженной ситуация в других населенных пунктах округа. По словам Грачевой, в деревнях Круглое и Заозерье размыло мост и проезд по нему перекрыт. Также нет проезда по автомобильной дороге Бабаево-Сиуч-Капчино. Полностью закрыта переправа в поселке Сосновка, где по левому берегу Суды можно проехать только на большом транспорте. При этом половодье, как заявляет Грачева, вступает в активную фазу, и ситуация меняется постоянно.