Вытегорского адвоката подозревают в мошенничестве с квартирами

Вологодский городской суд на месяц отправил под стражу адвоката из Вытегры, который подозревается в мошенничестве с квартирами. Следствие выявило два факта завладения квартирами. Одна из них находится в Вытегре, другая в Санкт-Петербурге.

Как посчитали следователи, вытегорскую квартиру 49-летний адвокат похитил в период с 2017-го по 2022 год «путем использования ничтожной договоренности ввиду смерти собственницы жилого помещения».

«Кроме этого, адвокат подозревается в совершении группой лиц по предварительному сговору мошенничества в особо крупном размере: между ним и опекуном недееспособной женщины заключен договор мены, повлекший за собой лишение права опекаемой на жилое помещение в Санкт-Петербурге», - пояснили в пресс-службе судов области.

Похищенная в Санкт-Петербурге квартира была продана за 7,5 млн рублей, а деньги участники группы разделили между собой.

Под стражу адвоката взяли до 5 мая.