В Вологде стартовал проект «Здоровый я – здоровый город»

В Вологде стартовал совместный проект молодежной администрации города и Ассоциации школьных экологических отрядов «Здоровый я – здоровый город». Первая акция проекта направлена на ликвидацию рекламы на деревьях.

«В нашем городе участились случаи появления рекламы на деревьях, что, несомненно, вредит окружающей среде. Мы перезапускаем долгожданный проект «Здоровый я – здоровый город». Он направлен на очистку зеленых насаждений от губительной для них рекламы. Я напомню, что за размещение рекламы на деревьях предусмотрен штраф. Если вы увидите подобные листовки или объявления, постарайтесь как можно скорее их убрать. Можно присылать нам фото до/после», – рассказал руководитель добровольческого комитета молодежной администрации Вологды Антон Архипов.

Также вологжане могут писать полезные посты в социальных сетях и снимать ролики о вреде подобной рекламы и пользе совместных шагов по ее устранению. Авторов самых креативных постов, историй, роликов ждут сюрпризы от организаторов проекта.