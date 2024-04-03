В Вологде выбран подрядчик по обработке парков и скверов от клещей

[ Общество ]

В Вологде определен подрядчик по обработке от клещей парков и скверов. Обработка начнется 17 апреля и продлится до середины июля.  

«За этот период подрядчик должен провести обработку парков, садов, скверов, бульваров, улиц и территории зеленых зон вдоль берегов рек, в том числе земельные участки, находящиеся в неразграниченной государственной собственности. Общая площадь территорий составляет 704,5 га», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Всего в зону обработки попадут 168 территорий. Самые крупные - парк Мира и зеленые зоны вдоль берегов рек Тошни, Содемы, Шограш и Вологды. После противоклещевой обработки территории минимум на 24 часа будут огорожены сигнальной лентой, подрядчик вывесит предупреждающие объявления. После окончания всех работ будет определена эффективность обработки. При обнаружении клещей процедуру проведут заново.

В данный момент завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика, в ближайшее время с ним будет подписан контакт.

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