Остановки и леерные ограждения начали мыть в Вологде

В Вологде начали мыть остановочные комплексы и леерные ограждения. Как написал на своей странице в соцсетях врио мэра Андрей Накрошаев, мыть начали те объекты, которые установлены на улицах, где уже убрана крупная грязь.

«Моем их пока только на тех улицах, где работы выполнены в комплексе, то есть где рабочие убрали крупную грязь, устранили пыль и очистили газоны от прошлогодней листвы и мусора», - рассказал Накрошаев.

По его словам, в настоящее время начаты работы на улицах Горького и Чернышевского. Всего, как считает врио мэра, на промывку главных городских улиц уйдет 2 дня.