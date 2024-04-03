Остановки и леерные ограждения начали мыть в Вологде

[ Общество ]

В Вологде начали мыть остановочные комплексы и леерные ограждения. Как написал на своей странице в соцсетях врио мэра Андрей Накрошаев, мыть начали те объекты, которые установлены на улицах, где уже убрана крупная грязь.   

«Моем их пока только на тех улицах, где работы выполнены в комплексе, то есть где рабочие убрали крупную грязь, устранили пыль и очистили газоны от прошлогодней листвы и мусора», - рассказал Накрошаев.

По его словам, в настоящее время начаты работы на улицах Горького и Чернышевского. Всего, как считает врио мэра, на промывку главных городских улиц уйдет 2 дня.

«Продвигаемся постепенно, потому что в первую очередь следим за качеством», - написал Андрей Накрошаев.

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