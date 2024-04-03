Глеб Цаплин из Вологды взял серебро всероссийских соревнований по лыжным гонкам

[ Спорт ]

Глеб Цаплин из Вологды завоевал серебряную медаль Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на приз заслуженного мастера спорта, четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной. Соревнования проходят в республики Коми со 2 по 7 апреля.

В этом году в них участвуют 621 лыжник – юные спортсмены 15-16 лет, из которых 285 девушек и 336 юношей, представляющих 41 субъект России.

Глеб Цаплин завоевал серебряную медаль. В финале вологжанин показал результат 3:04.00,  уступив победителю - петербуржцу Никите Гребенкину 6.9 сек.

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