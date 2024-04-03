Глеб Цаплин из Вологды взял серебро всероссийских соревнований по лыжным гонкам

Глеб Цаплин из Вологды завоевал серебряную медаль Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на приз заслуженного мастера спорта, четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной. Соревнования проходят в республики Коми со 2 по 7 апреля.

В этом году в них участвуют 621 лыжник – юные спортсмены 15-16 лет, из которых 285 девушек и 336 юношей, представляющих 41 субъект России.

Глеб Цаплин завоевал серебряную медаль. В финале вологжанин показал результат 3:04.00, уступив победителю - петербуржцу Никите Гребенкину 6.9 сек.