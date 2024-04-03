Самый загадочный перекресток нашли в Череповце

[ Общество ]

В Череповце специалисты Центра организации дорожного движения нашли самый загадочный перекресток. По словам мэра города Вадима Германова, это пересечение Проспекта Победы и улицы Горького, где происходят необъяснимые вещи.

«Часто там происходят совершенно необъяснимые вещи. На других перекрестках города пешеходы не переходят дорогу по диагонали сквозь поток транспорта. Здесь же такое происходит с пугающей регулярностью», - написал Германов в соцсетях.

По его словам, нарушения фиксируются интеллектуальной транспортной системой, которая затем передает данные в ГИБДД.

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