На дорогах Вологодчины нарушителей ищут квадрокоптеры

С начала года в области специалисты провели три рейда с использованием квадрокоптеров. В ходе мероприятий выявлено 10 нарушений правил дорожного движения – выезд на полосу встречного движения. По итогу были составлены административные протоколы.
На дорогах Вологодской области используют комплексный подход для контроля соблюдения правил дорожного движения и снижения аварийности. В числе применяемых мер: работа квадрокоптера, установка шериф-балок, обустройство тротуаров и освещения, сотрудничество с Яндекс.Картами, работа анонимного чат-бота и многое другое.
Опасная манера вождения, грубые нарушения правил обгона, управление автомобилем в состоянии усталости или сонливости, вождение в алкогольном опьянении, а также пренебрежение ремнями безопасности – эти факторы являются основными причинами происшествий на дорогах, в том числе ДТП с пострадавшими и погибшими. Чаще всего аварии происходят на отремонтированных участках.
«В рамках плана по безопасности дорожного движения мы выполняем много мероприятий для снижения уровня аварийности на дорогах Вологодчины. Он включает в себя как традиционные меры - ремонт тротуаров, обустройство освещения, установку дорожных знаков и разметки, ликвидацию древесно-кустарниковой растительности, так и более современные: использование квадрокоптера, работу анонимного чат-бота, работу в соцсетях и многое другое», – прокомментировали в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области.