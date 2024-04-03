На дорогах Вологодчины нарушителей ищут квадрокоптеры

С начала года в области специалисты провели три рейда с использованием квадрокоптеров. В ходе мероприятий выявлено 10 нарушений правил дорожного движения – выезд на полосу встречного движения. По итогу были составлены административные протоколы.

На дорогах Вологодской области используют комплексный подход для контроля соблюдения правил дорожного движения и снижения аварийности. В числе применяемых мер: работа квадрокоптера, установка шериф-балок, обустройство тротуаров и освещения, сотрудничество с Яндекс.Картами, работа анонимного чат-бота и многое другое.

Опасная манера вождения, грубые нарушения правил обгона, управление автомобилем в состоянии усталости или сонливости, вождение в алкогольном опьянении, а также пренебрежение ремнями безопасности – эти факторы являются основными причинами происшествий на дорогах, в том числе ДТП с пострадавшими и погибшими. Чаще всего аварии происходят на отремонтированных участках.