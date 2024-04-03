Два человека пострадали в ДТП под Вологдой

Авария случилось сегодня, 3 апреля, около 10:35 на 7-м километре автодороги Вологда – Медвежьегорск.

По предварительной информации, 68-летний водитель автомобиля «Хавал» при повороте налево не ступил дорогу автомобилю «Тойота Лэнд Крузер», за рулем которого находился 59-летний мужчина. Внедорожник ехал во встречном направлении, а после столкновения влетел в дорожное ограждение.

В результате ДТП травмы получили оба водителя. Медиками скорой помощи мужчины были осмотрены на месте, госпитализация не потребовалась.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.