Два человека пострадали в ДТП под Вологдой

[ Происшествия ]

Авария случилось сегодня, 3 апреля, около 10:35 на 7-м километре автодороги Вологда – Медвежьегорск.

По предварительной информации, 68-летний водитель автомобиля «Хавал» при повороте налево не ступил дорогу автомобилю «Тойота Лэнд Крузер», за рулем которого находился 59-летний мужчина. Внедорожник ехал во встречном направлении, а после столкновения влетел в дорожное ограждение.

В результате ДТП травмы получили оба водителя. Медиками скорой помощи мужчины были осмотрены на месте, госпитализация не потребовалась.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Фото: УМВД России по Вологодской области
 

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