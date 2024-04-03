Для уборки улицы Фрязиновской вологжан просят убрать автомобили

На улице Фрязиновской Вологды 4 апреля запланирована комплексная уборка. Вологжан, оставляющих автомобили на дороге, просят завтра их убрать. Причем, необходимо убрать транспортные средства как с проезжей части, так и с парковочных зон. Работы на улице будут проводить с 4.00 до 16.00.

Во время комплексной уборки будет вычищена проезжая часть и тротуары, а также почищены граблями газоны, вывезен мусор, вымыты перильные и барьерные ограждения.

Как сообщалось ранее, городские власти переходят на новые стандарты уборки города. До 15 апреля планируется убрать с дорог всю грязь, а с 1 мая улицы города будут мыть шампунями.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, контракт на уборку города разделен между несколькими подрядчиками. «Дорсервис» отвечает за микрорайон Бывалово, 5-й микрорайон и ПЗ. Территорию Прилук, Лукьянова, центра и Заречья убирает «Магистраль». Парки, скверы, бульвары и площади — «СтройКомСервис». Дворы убирают управляющие компании и ТСЖ. Территории у ТЦ — их владельцы.

О некачественной уборке города можно сообщать в городской кол-центр по телефону 8 800 302-16-17.