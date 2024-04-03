В Вологде пройдет выставка гравюры и экслибриса «Лабиринты фантазий»

[ Культура ]

4 апреля в главном здании Вологодской областной картинной галереи откроется выставка гравюры и экслибриса «Лабиринты фантазий» московского художника Григорий Бабича. Начало мероприятия в 18:00.

Григорий Бабич – лауреат двух Всероссийских выставок экслибриса (2011, 2015), призер международных и всероссийских конкурсов: награжден призом Общества ксилографов Великобритании за выдающуюся иностранную гравюру (2011, 2018), дипломом первой степени Всероссийского конкурса «Искусство книги» (2013), медалью Московского союза художников (2018).

В экспозиции представят станковые графические работы, книжные иллюстрации, проекты обложек книг и журналов, экслибрисы и рисунки. Работы выполнены в нескольких графических техниках: гравюра на дереве, гравюра на картоне, линогравюра. Чаще всего Григорий Бабич работает над экслибрисами, архитектурными и природными пейзажами и книжными иллюстрациями. В числе его работ иллюстрации к книгам Агаты Кристи, Льюиса Кэррола, произведения серии «Классика русской духовной прозы».

Выставка продлится до 19 мая. Действует Пушкинская карта.

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